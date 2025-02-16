В Петербурге умер ребенок, чьи родители не верили в медицину

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после смерти шестилетнего ребенка из Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу, его мать и отец не признавали официальную медицину и вызвали «скорую» после того, как ребенок скончался после приступа, рассказал РИА Новости источник к экстренных службах.