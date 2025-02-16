В Петербурге умер ребенок, чьи родители не верили в медицину

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после смерти шестилетнего ребенка из Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу, его мать и отец не признавали официальную медицину и вызвали «скорую» после того, как ребенок скончался после приступа, рассказал РИА Новости источник к экстренных службах.
«По факту смерти малолетнего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), обстоятельства устанавливаются», — сообщили в пресс-службе городского главка СК.
В ведомстве добавили, что назначена экспертиза по установлению причин смерти ребенка, пока результаты ее неизвестны.
Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что скорая помощь была вызвана в СНТ «Дружный-1» в субботу, врачи зафиксировали смерть шестилетнего мальчика.
«Выяснилось, что родители ребенка не признают официальную медицину, и лечили мальчика настоями из трав, когда его мучили приступы, которые проявлялись как боли в груди, потеря сознания и так далее», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что ребенок не посещал детский сад, врачей, у него не было медицинской карты, родители нигде не работают и, по их словам, жили на пособие в 3 тысячи рублей.
В прокуратуре Петербурга сообщили, что поставили на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела.