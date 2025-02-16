Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге умер ребенок, чьи родители не верили в медицину

В Петербурге умер шестилетний ребенок, чьи родители не верили в медицину.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после смерти шестилетнего ребенка из Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу, его мать и отец не признавали официальную медицину и вызвали «скорую» после того, как ребенок скончался после приступа, рассказал РИА Новости источник к экстренных службах.

«По факту смерти малолетнего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), обстоятельства устанавливаются», — сообщили в пресс-службе городского главка СК.

В ведомстве добавили, что назначена экспертиза по установлению причин смерти ребенка, пока результаты ее неизвестны.

Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что скорая помощь была вызвана в СНТ «Дружный-1» в субботу, врачи зафиксировали смерть шестилетнего мальчика.

«Выяснилось, что родители ребенка не признают официальную медицину, и лечили мальчика настоями из трав, когда его мучили приступы, которые проявлялись как боли в груди, потеря сознания и так далее», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что ребенок не посещал детский сад, врачей, у него не было медицинской карты, родители нигде не работают и, по их словам, жили на пособие в 3 тысячи рублей.

В прокуратуре Петербурга сообщили, что поставили на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела.