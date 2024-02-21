В Петербурге создали алгоритм для быстрого формирования лекарств с помощью ИИ

Алгоритм не только ускорит создание лекарств, но и улучшит процесс спрессовывания лекарственного вещества в таблетку. Разработка способна определять кандидатов для сокристаллизации, оценивать их механические свойства, а затем отбирать лучшие молекулы и совершенствовать их с помощью эволюционного алгоритма. Сейчас технология представляет собой код на языке Python, но в дальнейшем на его основе можно создать сайт или приложение. В перспективе планируют научить алгоритм предсказывать больше свойств сокристаллов, а также адаптировать их под другие химические системы.