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В Петербурге скончался правнук писателя Федора Достоевского

В Санкт-Петербурге в возрасте 79 лет скончался Дмитрий Достоевский — правнук русского писателя Федора Достоевского. Об этом в среду, 4 сентября, сообщили родные покойного на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Источник: Соцсети

«Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки», — приводит слова родственников 360.ru.

Близкие правнука поблагодарили тех, кто следил за жизнью родственника Достоевского.

Дмитрий Достоевский родился в 1945 году. За свою жизнь он сменил порядка 20 профессий, работал вагоновожатым: водил трамвай на маршруте № 34, часть которого проходила по местам «Петербурга Достоевского». Он утверждал, что это стремление к разнообразным навыкам — наследие его знаменитого предка, сообщает сайт kp.ru.

После выхода на пенсию стал активно вести соцсети, у него было почти 10 тыс. подписчиков. У него остались сын, внук и внучки.