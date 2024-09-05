В Петербурге скончался правнук писателя Федора Достоевского

«Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки», — приводит слова родственников 360.ru.
Близкие правнука поблагодарили тех, кто следил за жизнью родственника Достоевского.
Дмитрий Достоевский родился в 1945 году. За свою жизнь он сменил порядка 20 профессий, работал вагоновожатым: водил трамвай на маршруте № 34, часть которого проходила по местам «Петербурга Достоевского». Он утверждал, что это стремление к разнообразным навыкам — наследие его знаменитого предка, сообщает сайт kp.ru.
После выхода на пенсию стал активно вести соцсети, у него было почти 10 тыс. подписчиков. У него остались сын, внук и внучки.