В Петербурге появился новый граффити-портрет Виктора Цоя

В Петербурге создали новый мурал с Виктором Цоем. Портрет легендарного музыканта нарисовали на доме № 3 по улице Некрасова.
Лидер рок-группы «Кино» родился 21 июня 1962 года. Поэтому можно предположить, что новое граффити в центре города приурочено ко дню его рождения.
Раньше в здании, на котором появилось изображение Цоя, располагался Некрасовский телефонный узел. Сейчас в доме идёт реконструкция. Скоро в нём откроется новый фуд-холл.
Ещё один портрет автора «Звезды по имени солнце» находится в Петроградском районе. Уличные художники нарисовали его на стене дома № 15 по улице Блохина. Там располагалась котельная, где работал Цой.