В Петербурге помогут трудным подросткам

«Нами принято решение о создании регионального центра психологической помощи несовершеннолетним. Но этот центр мы уже откроем в ноябре. А в декабре структурные подразделения заработают в четырех районах Ленинградской области и в Гатчинском муниципальном округе. Здесь мы выступаем экспериментальной площадкой», — сказал Дрозденко во время семинара-совещания «Управленческая мастерская», который проходил в университете имени Герцена в Санкт-Петербурге.