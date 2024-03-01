В Петербурге покажут спектакль по повести о Простоквашино Успенского

«Мне очень повезло. У меня в спектакле играют действительно юные артисты, которые только пришли в театр и у них горят глаза. Они с таким чувством расположены к этому материалу, что нас захватывал сам репетиционный процесс. Нам хотелось бы, чтобы и у родителей после этого спектакля было желание заглянуть в глаза своим детям. Наверное, такой посыл у нашего спектакля», — рассказала постановщик агентству ТАСС.