В Петербурге покажут спектакль по повести о Простоквашино Успенского

Премьера интерактивного спектакля «Дядя Фёдор, Пес и Кот» по повести Эдуарда Успенского состоится 1 марта в Театре Юных Зрителей (ТЮЗ) имени Александра Брянцева. Постановщиком выступила режиссер из Белоруссии Татьяна Самбук. Об этом говорится на официальном сайте театра.
«Мне очень повезло. У меня в спектакле играют действительно юные артисты, которые только пришли в театр и у них горят глаза. Они с таким чувством расположены к этому материалу, что нас захватывал сам репетиционный процесс. Нам хотелось бы, чтобы и у родителей после этого спектакля было желание заглянуть в глаза своим детям. Наверное, такой посыл у нашего спектакля», — рассказала постановщик агентству ТАСС.
Самбук поделилась, что созданная ею сказка будет «неким поклоном» знаменитому мультфильму «Трое из Простоквашино». В то же время, по словам режиссера, спектакль может быть интересен не только юным зрителям, но и взрослым, так как это «настоящая притча об одиночестве, о непонимании родителями своих детей».
«Это музыкальная интерактивная сказка для всей семьи. Почему для всей? Ответ прост: волшебная повесть Эдуарда Успенского — это не просто веселая история про дружбу. Это сказка, которую каждый родитель помнит с детства. Все когда-то были маленькими, но настает момент, когда мы можем уже вместе со своим ребенком отправиться в путешествие в волшебный мир детства», — отметила Самбук.
Помимо Татьяны Самбук, над постановкой также работали сценограф Лариса Рулева, хореограф Кирилл Балтруков, художник по свету Ирина Вторникова, композитор и саунд-дизайнер Сергей Сухомлин.
Незадолго до этого киностудия «Союзмультфильм» выпустила мобильную игру с героями мультфильма «Простоквашино». Программа состоит из серии мини-игр, предназначенных для обучения детей от пяти до семи лет основам математики и счета в развлекательном формате.