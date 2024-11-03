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В Петербурге открылась выставка акварелей из собрания Великой княгини Ольги

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Выставка акварелей и артефактов из собрания Великой княгини Ольги Александровны открылась в воскресенье в Сергиевском дворце в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Представленные работы авторства Великой княгини в ноябре 2023 года были переданы в дар Государственному Русскому музею фондом Святой Екатерины при содействии фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО).

«Мы очень рады здесь, в исторических стенах Сергиевского дворца, который полон воспоминаний о пребывании Великого князя Сергея Александровича… открыть выставку акварелей из собрания Великой княгини Ольги Александровны», — сказала председатель наблюдательного совета фонда «ЕСПО» Анна Громова.

Она рассказала, что Великая княгиня Ольга Александровна (младшая сестра императора Николая Второго) любила рисовать с детства, и её обучением занимались маститые художники тех времён.

«Будучи ребёнком, она рисовала всегда и везде, это была её неотъемлемая черта. Преподаватели, устав с ней бороться, просто разрешили ей рисовать на уроках — и она рисовала, одновременно решая математические задачи… И этот её навык, её любовь к живописи спасала Ольгу Александровну и в период, когда пришлось спасаться от большевиков в Дании, и далее в Канаде», — отметила глава фонда «ЕСПО».

Громова добавила, что одновременно с выставкой художественных работ Великой княгини Ольги Александровны в Сергиевском дворце открылась передвижная стендовая выставка «Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия». Её совместно подготовили Елисаветинско-Сергиевское просветительские общество и Институт всеобщей истории РАН.

По оценке Громовой, материалы этой выставки помогут посетителям лучше понять истоки благотворительной деятельности, которая развивается и в современной России.

В открытии экспозиций принял участие вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Он ознакомился с выставками и поблагодарил фонд «ЕСПО» за музейно-выставочную и просветительскую работу, в том числе и среди молодых людей. По его словам, городские власти будут поддерживать все инициативы фонда.