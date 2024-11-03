В Петербурге открылась выставка акварелей из собрания Великой княгини Ольги

«Будучи ребёнком, она рисовала всегда и везде, это была её неотъемлемая черта. Преподаватели, устав с ней бороться, просто разрешили ей рисовать на уроках — и она рисовала, одновременно решая математические задачи… И этот её навык, её любовь к живописи спасала Ольгу Александровну и в период, когда пришлось спасаться от большевиков в Дании, и далее в Канаде», — отметила глава фонда «ЕСПО».