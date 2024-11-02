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В Петербурге нашёлся гигантский портрет Николая I, который искали больше 100 лет

Конный портрет императора Николая I, написанный прусским художником Францем Крюгером, представили 1 ноября в Санкт-Петербурге. Гигантская картина длиной 4,5 метра была потеряна в годы революции и больше века считалась утраченной. Полотно нашли лишь в 2023-м при инвентаризации фондов, сообщили в Государственном музее политической истории России.

Источник: РИА "Новости"

В последний раз парадный портрет видели в 1917 году в Зимнем дворце. Уже в 1930-е картина поступила в коллекцию Музея Революции как работа неизвестного художника. Она была намотана на вал вместе с другими крупногабаритными холстами. Подпись гласит, что полотно было написано в 1856 году.

«Установить имя художника не составило труда — в левом нижнем углу видна подпись автора: “F. Krüger pxt. 1856”. Судя по следам механических повреждений, её пытались стереть», — рассказали в музее.

А пока Россия по крупицам воссоздаёт свою богатую историю, на Украине объявили целую войну культурному наследию. Так, в День учителя педагоги Незалежной сожгли портреты великих поэтов и писателей Александра Пушкина, Льва Толстого и Фёдора Достоевского.