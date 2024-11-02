В Петербурге нашёлся гигантский портрет Николая I, который искали больше 100 лет

В последний раз парадный портрет видели в 1917 году в Зимнем дворце. Уже в 1930-е картина поступила в коллекцию Музея Революции как работа неизвестного художника. Она была намотана на вал вместе с другими крупногабаритными холстами. Подпись гласит, что полотно было написано в 1856 году.
«Установить имя художника не составило труда — в левом нижнем углу видна подпись автора: “F. Krüger pxt. 1856”. Судя по следам механических повреждений, её пытались стереть», — рассказали в музее.
А пока Россия по крупицам воссоздаёт свою богатую историю, на Украине объявили целую войну культурному наследию. Так, в День учителя педагоги Незалежной сожгли портреты великих поэтов и писателей Александра Пушкина, Льва Толстого и Фёдора Достоевского.