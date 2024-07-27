В Петербурге начальник полиции реанимировал указ Петра I о ношении бород

Об этом сообщает портал 47news.
«С 27 июля тысячам полицейским города и области запрещено ношение бород. Это касается и сотрудников ГАИ. По информации нашего издания, такой приказ 26 июля отдал начальник главка генерал-лейтенант Роман Плугин», — говорится в публикации.
Портал отмечает, что приказ начальника ГУ МВД касается только полицейских наружных нарядов, таких как патрульно-постовая служба и ГАИ. В свою очередь оперативные подразделения пока это не затрагивает.
В свою очередь руководители передали команду с доходчивыми личными дополнениями: «Все побриты!».
Подобный запрет похож на указ царя Петра I от 1698 года. В связи с новой политикой царя происходили кардинальные изменения в обществе. История о «рубке бород» упирается в европеизацию России, однако царь Петр давал возможность носить бороды за ежегодную крупную подать, что являлось грамотным пополнением бюджета во время войн.