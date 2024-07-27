В Петербурге начальник полиции реанимировал указ Петра I о ношении бород

Подобный запрет похож на указ царя Петра I от 1698 года. В связи с новой политикой царя происходили кардинальные изменения в обществе. История о «рубке бород» упирается в европеизацию России, однако царь Петр давал возможность носить бороды за ежегодную крупную подать, что являлось грамотным пополнением бюджета во время войн.