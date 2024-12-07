В Петербурге каток на берегу Финского залива стал самым большим в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Площадь катка в общественном пространстве «Флагшток» рядом со стадионом «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге в нынешнем сезоне увеличена более чем вдвое — до 28 тыс. кв. м. Теперь она официально внесена в Книгу рекордов России как самая большая в мире, сообщает корреспондент ТАСС.
В субботу вечером площадку официально открыли заслуженный тренер СССР, шестикратная чемпионка страны по фигурному катанию Тамара Москвина, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и представитель ПАО «Газпром» Вадим Краснов.
«Сегодня родился этот огромный-огромный каток рядом с огромным-огромным Финским заливом. Обычно на день рождения что желают? Здоровья! Так вот это место, где мы все вместе с вами будем получать огромные заряды здоровья. Да здравствует наш новый каток!», — сказала Москвина, обращаясь к гостям, после чего сама вышла на лед под «Вечернюю песню» Василия Соловьева-Седого («Город над вольной Невой»).
После на каток вышли звезды фигурного катания Алексей Ягудин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также юниоры под руководством Тамары Москвиной. В завершение шоу-команда «Катка у Флагштока» показала танцевальные номера, вдохновленные классическими сочинениями русских композиторов.
Как рассказал Вадим Краснов, каток на Крестовском острове доступен для бесплатного посещения воспитанникам детских домов и интернатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, детям из малообеспеченных и многодетных семей, семей участников СВО, а также детям с ограниченными возможностями — со всеми здесь проводят занятия профессиональные инструкторы.
Сразу по окончании торжественной церемонии каток начал работу для всех желающих по сеансам. Комфортная вместимость ледовой площадки составляет 2,5 тыс. человек, продолжительность сеансов — по полтора часа (утреннего — два часа). На каток можно попасть бесплатно в утреннее время по будням и выходным — бесплатные билеты доступны на сайте катка и в кассах. В этом сезоне на катке создали отдельную защищенную зону для катания ребят младшего возраста, а также хоккейную площадку, где смогут заниматься спортом дети и будут проводиться товарищеские матчи команд.
Впервые каток у Флагштока открылся для посетителей в ноябре 2022 года, тогда его площадь составляла 2,9 тыс. кв. м с комфортной вместимостью на 300 человек. Площадка разместилась в непосредственной близости от станции метро «Зенит». В ноябре 2023 года она была увеличена в четыре раза — до 11,4 тыс. кв. м, тогда на ней могли свободно кататься уже до 1,1 тыс. человек одновременно. Посещаемость катка за все время его работы составила уже более 980 тыс. человек. В новом сезоне хозяева площадки ожидают до 1 млн посетителей. Для гостей действуют аренда и заточка коньков, проводятся занятия с инструкторами. Также для удобства посетителей работают фудтраки, теплые кафе-павильоны, фотозоны и зоны отдыха с видом на море.