В Петербурге каток на берегу Финского залива стал самым большим в мире

Впервые каток у Флагштока открылся для посетителей в ноябре 2022 года, тогда его площадь составляла 2,9 тыс. кв. м с комфортной вместимостью на 300 человек. Площадка разместилась в непосредственной близости от станции метро «Зенит». В ноябре 2023 года она была увеличена в четыре раза — до 11,4 тыс. кв. м, тогда на ней могли свободно кататься уже до 1,1 тыс. человек одновременно. Посещаемость катка за все время его работы составила уже более 980 тыс. человек. В новом сезоне хозяева площадки ожидают до 1 млн посетителей. Для гостей действуют аренда и заточка коньков, проводятся занятия с инструкторами. Также для удобства посетителей работают фудтраки, теплые кафе-павильоны, фотозоны и зоны отдыха с видом на море.