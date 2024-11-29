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В перуанской пустыне нашли окаменелости крокодила возрастом 10 млн лет

Такие останки доисторических рептилий в стране ранее не обнаруживали.

Источник: Секретариат правительства и цифровой трансформации Перу

На I Международном конгрессе палеонтологии в Перу впервые представили практически полный скелет молодой особи доисторического крокодила, относящегося к роду Piscogavialis. Ранее подобных находок в Перу не совершали, сообщает Геологический, горный и металлургический институт (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet)).

Возраст останков — 10 млн лет. Скелет достигает в длину 3−4 м, взрослые особи вырастали до 9 м. Эксперты Ingemmet продолжат изучение останков, планируется, что окаменелости выставят в штаб-квартире Ingemmet в декабре.

Останки доисторического крокодила нашли в 2023 году в геологической формации Писко в городе Ика. Их извлекли специалисты из регионального отделения Ingemmet и образовательного центра Colegio La Unión под руководством палеонтолога Марио Урбины. Впоследствии останки доставили в Ingemmet.

Палеонтолог Родриго Темп Мюллер из Федерального университета Санта-Мария (Бразилия) обнаружил одну из самых древних окаменелостей динозавроморфа, когда-либо найденных в Южной Америке. Это останки силезаврида — родственной динозаврам группы.

Особь жила приблизительно 237 млн лет назад. У большинства представителей такой группы было четыре лапы, небольшой хвост и длинные шея. Силезавриды существовали 30 млн лет, вероятно, они предшественники архозавров. Последних подразделяют на две ветви: Pseudosuchia и Ornithosuchia. К первой относят крокодилов и архозавров, больше родственных крокодилам, чем птицам. Ко второй — птиц и архозавров, больше родственные птицам, чем крокодилам.