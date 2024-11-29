В перуанской пустыне нашли окаменелости крокодила возрастом 10 млн лет

Особь жила приблизительно 237 млн лет назад. У большинства представителей такой группы было четыре лапы, небольшой хвост и длинные шея. Силезавриды существовали 30 млн лет, вероятно, они предшественники архозавров. Последних подразделяют на две ветви: Pseudosuchia и Ornithosuchia. К первой относят крокодилов и архозавров, больше родственных крокодилам, чем птицам. Ко второй — птиц и архозавров, больше родственные птицам, чем крокодилам.