В Перу работает женская детективная команда по борьбе с изменами

В течение последних 20 лет детективная команда «Отряд Феникса», состоящая исключительно из женщин-детективов, занимается разоблачением и предотвращением измен на территории Перу.
Изначально «Отряд Феникса» был создан из-за необходимости собирать доказательства супружеской неверности в ходе бракоразводных процессов и опеки над детьми в Перу. Впоследствии деятельность детективного агентства так прославилась, что к «отряду» начали обращаться для разоблачения или предотвращения супружеской неверности.
По словам основательницы Джессики Мелины, детективная группа за время работы раскрыла более 10 тысяч дел, используя различные инструменты и методы, вроде шпионажа и слежки с помощью микроскопических видеокамер. Согласно данным, собранным командой за последние 20 лет, женщины изменяют значительно чаще, чем мужчины. Детектив Лиз Родригес утверждает, что в 70% случаев, которыми они занимаются, фигурируют исключительно женщины.
Кстати, выявить измену можно и без детективов. Психологи рассказали о признаках «неочевидного» предательства. Подробнее читайте в отдельном материале.
Кристина Корчанова