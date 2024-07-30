В Перу работает женская детективная команда по борьбе с изменами

По словам основательницы Джессики Мелины, детективная группа за время работы раскрыла более 10 тысяч дел, используя различные инструменты и методы, вроде шпионажа и слежки с помощью микроскопических видеокамер. Согласно данным, собранным командой за последние 20 лет, женщины изменяют значительно чаще, чем мужчины. Детектив Лиз Родригес утверждает, что в 70% случаев, которыми они занимаются, фигурируют исключительно женщины.