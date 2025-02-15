В Перу полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца

Перуанская полиция уже не первый раз использует для задержаний маскировку. Так, в прошлом году незадолго до католического Рождества офицер полиции Перу, переодетый вымышленным персонажем Гринчем, ворвался в наркопритон в Лиме. В результате обыска было изъято большое количество марихуаны. А во время празднования Хэллоуина полицейские, переодевшись в костюмы героев комиксов Дэдпула и Росомахи, задержали банду наркоторговцев на севере Перу.