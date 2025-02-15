В Перу полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев — РИА Новости. Полицейские в Перу решили прибегнуть к маскараду, чтобы задержать торговца наркотиками, сообщили правоохранители.
«В Лурине (город неподалеку от столицы Перу Лимы — ред) группа (правоохранителей — ред.), используя тактику маскировки, задержала с поличным наркоторговца», — говорится в сообщении.
На видео видно, как подозреваемый открывает дверь своего дома полицейскому, переодетому в костюм капибары, и разрешает ему войти. Правоохранитель тут же задерживает преступника.
У наркоторговца были обнаружены 1700 упаковок с запрещенными веществами.
Перуанская полиция уже не первый раз использует для задержаний маскировку. Так, в прошлом году незадолго до католического Рождества офицер полиции Перу, переодетый вымышленным персонажем Гринчем, ворвался в наркопритон в Лиме. В результате обыска было изъято большое количество марихуаны. А во время празднования Хэллоуина полицейские, переодевшись в костюмы героев комиксов Дэдпула и Росомахи, задержали банду наркоторговцев на севере Перу.