Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перу полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца

В перуанской Лурине полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца.

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев — РИА Новости. Полицейские в Перу решили прибегнуть к маскараду, чтобы задержать торговца наркотиками, сообщили правоохранители.

«В Лурине (город неподалеку от столицы Перу Лимы — ред) группа (правоохранителей — ред.), используя тактику маскировки, задержала с поличным наркоторговца», — говорится в сообщении.

На видео видно, как подозреваемый открывает дверь своего дома полицейскому, переодетому в костюм капибары, и разрешает ему войти. Правоохранитель тут же задерживает преступника.

У наркоторговца были обнаружены 1700 упаковок с запрещенными веществами.

Перуанская полиция уже не первый раз использует для задержаний маскировку. Так, в прошлом году незадолго до католического Рождества офицер полиции Перу, переодетый вымышленным персонажем Гринчем, ворвался в наркопритон в Лиме. В результате обыска было изъято большое количество марихуаны. А во время празднования Хэллоуина полицейские, переодевшись в костюмы героев комиксов Дэдпула и Росомахи, задержали банду наркоторговцев на севере Перу.