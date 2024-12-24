В Перу полицейский в костюме Гринча задержал наркоторговцев. Видео

Полиция города Лима (Перу) задействовала «Гринча», вооруженного кувалдой, для задержания предполагаемых наркоторговцев, — сообщает BBC.
В преддверии праздников полиция применила творческий подход, направив офицера спецподразделения «Зеленый отряд» в костюме Гринча для ареста подозреваемых наркоторговцев.
Известно, что полицейский выбрал костюм знаменитого ворчливого персонажа, известного тем, что украл Рождество, не просто так. Маскировка позволила ему затеряться в районе пляжного курорта Сан-Бартоло (Лима, Перу), не вызывая подозрений. Благодаря столь необычному прикрытию, была изъята крупная партия наркотических веществ и инструментов для приготовления, а также задержаны три причастных человека.
Присутствие Гринча осталось незамеченным. Именно он инициировал операцию, взломав входную дверь, благодаря чему нам удалось задержать трех наркоторговцев.
Ранее рассказывали, как полицейские в костюмах супергероев арестовали наркоторговцев.