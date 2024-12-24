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В Перу полицейский в костюме Гринча задержал наркоторговцев. Видео

У кого-то Рождество явно не задалось. Сотрудник спецподразделения «Зеленый отряд», занимающегося борьбой с наркоторговлей, переоделся в костюм Гринча, благодаря чему смог изъять наркотики и арестовать преступников.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Полиция города Лима (Перу) задействовала «Гринча», вооруженного кувалдой, для задержания предполагаемых наркоторговцев, — сообщает BBC.

В преддверии праздников полиция применила творческий подход, направив офицера спецподразделения «Зеленый отряд» в костюме Гринча для ареста подозреваемых наркоторговцев.

Известно, что полицейский выбрал костюм знаменитого ворчливого персонажа, известного тем, что украл Рождество, не просто так. Маскировка позволила ему затеряться в районе пляжного курорта Сан-Бартоло (Лима, Перу), не вызывая подозрений. Благодаря столь необычному прикрытию, была изъята крупная партия наркотических веществ и инструментов для приготовления, а также задержаны три причастных человека.

Присутствие Гринча осталось незамеченным. Именно он инициировал операцию, взломав входную дверь, благодаря чему нам удалось задержать трех наркоторговцев.

Карлос Лопес Аэдо
полковник, глава «Зеленого отряда»

Ранее рассказывали, как полицейские в костюмах супергероев арестовали наркоторговцев.