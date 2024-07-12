В Перу обнаружили храм и театр, которые на 3500 лет старше Мачу-Пикчу

В пресс-релизе отмечается, что одна из лестниц театра была ограждена глиняными панелями с искусно вырезанным изображением мифологического птицеподобного существа. Фигура напоминала другие изображения особей, что относятся к периоду примерно с 2000 по 900 год до н.э., что потенциально говорит о возрасте объекта.