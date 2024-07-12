Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перу обнаружили храм и театр, которые на 3500 лет старше Мачу-Пикчу

О возрасте древних находок свидетельствует изображение мифологического птицеподобного существа.

Источник: Reuters

В Перу во время раскопок в Ла-Отра-Банда группа археологов обнаружила храм и театр культур Моче и Наска 4000-летней давности.

На первоначальной глубине в ~180 см были обнаружены секция большого храма и небольшой театр с закулисной зоной и лестницей, которая ведет на платформу, похожую на сцену. Исследователи считают, что она могла предназначаться для проведения ритуальных представлений перед избранной аудиторией.

В пресс-релизе отмечается, что одна из лестниц театра была ограждена глиняными панелями с искусно вырезанным изображением мифологического птицеподобного существа. Фигура напоминала другие изображения особей, что относятся к периоду примерно с 2000 по 900 год до н.э., что потенциально говорит о возрасте объекта.

Таким образом, обнаруженные храм и театр примерно на 3500 лет старше самого известного археологического памятника страны — древней цитадели Мачу-Пикчу, которая, как полагают, была построена империей инков в XV веке.

Ранее археологи обнаружили в древней канализации статую Гермеса.

Кристина Корчанова