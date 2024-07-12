В Перу обнаружили храм и театр, которые на 3500 лет старше Мачу-Пикчу

В Перу во время раскопок в Ла-Отра-Банда группа археологов обнаружила храм и театр культур Моче и Наска 4000-летней давности.
На первоначальной глубине в ~180 см были обнаружены секция большого храма и небольшой театр с закулисной зоной и лестницей, которая ведет на платформу, похожую на сцену. Исследователи считают, что она могла предназначаться для проведения ритуальных представлений перед избранной аудиторией.
В пресс-релизе отмечается, что одна из лестниц театра была ограждена глиняными панелями с искусно вырезанным изображением мифологического птицеподобного существа. Фигура напоминала другие изображения особей, что относятся к периоду примерно с 2000 по 900 год до н.э., что потенциально говорит о возрасте объекта.
Таким образом, обнаруженные храм и театр примерно на 3500 лет старше самого известного археологического памятника страны — древней цитадели Мачу-Пикчу, которая, как полагают, была построена империей инков в XV веке.
Ранее археологи обнаружили в древней канализации статую Гермеса.
Кристина Корчанова