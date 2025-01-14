В Перу нашли скрытую сеть тоннелей инков длиной более 1,75 км

Скрытую сеть тоннелей Чинкана протяженностью более 1,75 км нашли под Куско (Перу), сообщает Heritage Daily со ссылкой на Ассоциацию археологов Перу. Переходы ведут от Храма Солнца до крепости Саксайуаман.
Есть также три ответвления: одно идет к Каллиспукио, другое — к башне Муюкмарка в крепости Саксайуаман, а третье проходит за церковью Сан-Кристобаль.
Куско был политическим, религиозным и военным центром инков, который вырос из небольшого города-государства в королевство Куско. Оно было основано в начале XIII века и постоянно расширялось за счет войн и ассимиляции, проходившей мирным путем. В итоге королевство превратилось в громадную империю инков, процветавшую с 1438 года до прихода испанских завоевателей под предводительством Франсиско Писарро (1471/1476 — 1541).
Исследователи изучили исторические документы XVI, XVII и XVIII веков. Основные данные о планировке тоннеля они получили благодаря записям 1594 года иезуита, чье имя не сохранилось. При поисках переходов применили георадар и акустическую разведку.