В Перу нашли скрытую сеть тоннелей инков длиной более 1,75 км

Куско был политическим, религиозным и военным центром инков, который вырос из небольшого города-государства в королевство Куско. Оно было основано в начале XIII века и постоянно расширялось за счет войн и ассимиляции, проходившей мирным путем. В итоге королевство превратилось в громадную империю инков, процветавшую с 1438 года до прихода испанских завоевателей под предводительством Франсиско Писарро (1471/1476 — 1541).