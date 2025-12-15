В Пермском крае пропала группа из 13 туристов: что известно

В Пермском крае пропала группа из 13 человек, прибывших из Свердловской области в туристических целях. Об этом сообщает краевой главк МЧС.
«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС по Пермскому краю поступила информация о том, что незарегистрированная туристская группа не вышла на точку сбора в назначенное время в поселке Средняя Усьва», — сообщили в ведомстве.
По информации РИА Новости, на поиски пропавших отправились волонтеры регионального отряда «Лиза Алерт», а также 22 сотрудника МЧС. Как рассказал агентству родственник одного из пропавших, туристы были опытными, которые ранее преодолевали более сложные маршруты. По другим данным, половина из них были любителями. Согласно данным портала Е1, пропавшие туристы были друзьями, которые поехали кататься на снегоходах. С 16:00 по местному времени они перестали выходить на связь. Также издание опубликовало предполагаемый список пропавших. Уточняется, что в день пропажи в местности наблюдалось ухудшение погодных условий.
Telegram-канал Baza отмечает, что пропавшими оказались люди в возрасте от 27 до 43 лет, они приехали в Пермский край из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Канал добавляет, что пропавшие добрались до вершины горы Ослянка, после чего планировали спуск, но после этого перестали выходить на связь. В настоящее время поиски затруднены из-за плохих погодных условий. Пропавшие имеют запасы еды и воды, поэтому у них есть шанс пережить непогоду, пишет Telegram-канал «112».
По данным РИА Новости, всего в туристическую группу входили 15 человек, и из них только двое вернулись в назначенное место — турбазу у горы Ослянка. «Группа состояла из 15 человек, мужчины. Двое из группы вернулись на базу “Ослянка-хаус” 13 декабря в шесть часов вечера (возможно, по московскому времени — ред.). До настоящего времени местонахождение 13 человек неизвестно», — сообщили агентству в региональном главке МЧС.
В сети появилось видео, как один из снегоходов, на котором передвигались туристы, застрял в снегу и грязи.
Следственное управление СК Пермского края начало проверку по данному факту. «Предварительно установлено, что 13.12.2025 группа из 15 человек выехали на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день 2 туристов вернулись в поселок, местонахождение остальных до настоящего времени не установлено», — сообщили в ведомстве. По уточненным данным МЧС на 15 декабря, поисково-спасательные работы продолжаются с привлечением 45 человек и 14 единиц техники, включая вертолет Ми-8; температура в районе поисков опустилась до −15°C, что усиливает риски переохлаждения.
Дополнительные факты о месте пропажи туристов под Горнозаводском
- Гора Ослянка (1119 метров над уровнем моря) известна сложным рельефом и частыми снегопадами зимой; в 2024 году там уже фиксировались случаи схода лавин, что усиливает опасность для снегоходчиков.
- Волонтеры «Лиза Алерт» развернули мобильный штаб в поселке Средняя Усьва и просят местных жителей предоставить снегоходы для усиления группы; всего задействовано около 10 добровольцев.
- Родственники пропавших опровергли слухи о неопытности всей группы: среди них есть инструкторы по экстремальным видам спорта из Екатеринбурга, но отсутствие регистрации маршрута стало ключевой причиной задержки спасения.