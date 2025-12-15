В Пермском крае пропала группа из 13 туристов: что известно

По информации РИА Новости, на поиски пропавших отправились волонтеры регионального отряда «Лиза Алерт», а также 22 сотрудника МЧС. Как рассказал агентству родственник одного из пропавших, туристы были опытными, которые ранее преодолевали более сложные маршруты. По другим данным, половина из них были любителями. Согласно данным портала Е1, пропавшие туристы были друзьями, которые поехали кататься на снегоходах. С 16:00 по местному времени они перестали выходить на связь. Также издание опубликовало предполагаемый список пропавших. Уточняется, что в день пропажи в местности наблюдалось ухудшение погодных условий.