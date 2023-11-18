В Перми случайно нашли скульптуру 1937 года «Советские физкультурницы»

Сотрудники Пермской художественной галереи во время подготовки к переезду случайно нашли скульптуру «Советские физкультурницы» 1937 года. На протяжении многих лет она находилась в маленькой кладовке за жалюзи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Автор работы — Елена Янсон-Манизер, среди известных работ которой серия скульптур на тему балетов «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан» и «Ромео и Джульетта». Найденная в Перми композиция датирована 1937 годом и воплощает в себе образ молодой советской женщины 1930-х.

Сотрудники не знают, выставлялась ли в музее эта скульптура или нет. Планируется, что теперь она станет частью экспозиции советского искусства в новом здании галереи.

Ранее в Центре дизайна Artplay в Москве была случайно найдена капсула времени. Ее запечатала молодежь завода «Манометр» в 1972 году с посланием в 2022 год. Спустя некоторое время состоялось торжественное вскрытие капсулы, которая позже стала еще одним экспонатом Центра дизайна. Также была заложена новая капсула с посланием потомкам, которую нужно будет вскрыть в 2072 году.