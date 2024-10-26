В Перми экстренно госпитализировали 17-килограммового кота Крошика

В начале сентября животное с огромной для кота массой тела нашли в подвале пермской больницы. Сердобольные санитарки раскормили его до 17 килограммов — Крошик уже не мог встать на лапы. Позже его забрали в реабилитационный центр. Там он питался обезжиренным кормом, его водили по водной беговой дорожке, чтобы помочь похудеть. Спустя две недели в реабилитационном центре животное избавилось от 1,1 килограмма лишнего веса и попыталось сбежать, но застряло в подставке для обуви.