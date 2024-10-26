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В Перми экстренно госпитализировали 17-килограммового кота Крошика

В Перми кот Крошик, который весил 17 килограммов, в тяжелом состоянии доставлен в ветклинику.

Источник: Газета.Ру

Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Сотрудники приюта рассказали, что накануне у животного начались проблемы с дыханием. Ветеринары выяснили, что из-за ожирения у кота пострадали печень, желчный пузырь, почки и мочевой пузырь. Кроме того, у него могут быть новообразования.

«Состояние Крошика стабильно тяжелое. Он лежит в кислородной камере», — отмечается в посте.

В начале сентября животное с огромной для кота массой тела нашли в подвале пермской больницы. Сердобольные санитарки раскормили его до 17 килограммов — Крошик уже не мог встать на лапы. Позже его забрали в реабилитационный центр. Там он питался обезжиренным кормом, его водили по водной беговой дорожке, чтобы помочь похудеть. Спустя две недели в реабилитационном центре животное избавилось от 1,1 килограмма лишнего веса и попыталось сбежать, но застряло в подставке для обуви.