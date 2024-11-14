В Пентагоне заявили, что не нашли свидетельств внеземной жизни

«Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений изучило 118 случаев в рамках отчетного периода, все из которых оказались такими обычными объектами, как различные виды воздушных шаров, птицы и беспилотные системы… AARO не обнаружило никаких свидетельств внеземных существ, активности или технологий», — указано в документе.
Отмечается, что, помимо указанного числа изученных аномальных явлений, были проанализированы дополнительно 174 случая, расследование которых еще предстоит официально закрыть. Утверждается, однако, что и они не свидетельствуют о существовании внеземной жизни.
Кроме того, в Пентагоне уточнили, что ни в одном случае наблюдатели аномальных явлений не испытали каких-либо неблагоприятных последствий для своего здоровья.