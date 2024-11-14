В Пентагоне заявили, что не нашли свидетельств внеземной жизни

«Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений изучило 118 случаев в рамках отчетного периода, все из которых оказались такими обычными объектами, как различные виды воздушных шаров, птицы и беспилотные системы… AARO не обнаружило никаких свидетельств внеземных существ, активности или технологий», — указано в документе.