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В Пентагоне заявили, что не нашли свидетельств внеземной жизни

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Министерство обороны США утверждает, что не нашло никаких свидетельств наличия внеземной активности, живых существ или технологий, говорится в рассекреченном отчете Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) Пентагона за 2024 год.

Источник: Reuters

«Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений изучило 118 случаев в рамках отчетного периода, все из которых оказались такими обычными объектами, как различные виды воздушных шаров, птицы и беспилотные системы… AARO не обнаружило никаких свидетельств внеземных существ, активности или технологий», — указано в документе.

Отмечается, что, помимо указанного числа изученных аномальных явлений, были проанализированы дополнительно 174 случая, расследование которых еще предстоит официально закрыть. Утверждается, однако, что и они не свидетельствуют о существовании внеземной жизни.

Кроме того, в Пентагоне уточнили, что ни в одном случае наблюдатели аномальных явлений не испытали каких-либо неблагоприятных последствий для своего здоровья.