В Пентагоне не нашли доказательств посещения Земли пришельцами

Документ представляет собой обзор всех официальных расследований на тему НЛО, проведенных в США, а также соответствующего содержимого засекреченных и открытых правительственных архивов. Как отмечается в тексте, полученные Пентагоном сообщения об НЛО и предполагаемых кораблях пришельцев на самом деле оказались «результатом неверной идентификации» свидетелями. «Все расследования, проведенные на всех уровнях секретности, показали, что в большинстве случаев наблюдения [НЛО] на самом деле касались обычных объектов и явлений, а также были результатом неправильной идентификации», — говорится в отчете.