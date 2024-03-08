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В Пентагоне не нашли доказательств посещения Земли пришельцами

В Министерстве обороны США также не подтвердил, что американские власти в течение долгих лет разрабатывали и скрывали программу по обнаружению и исследованию НЛО.
Источник: специальный сайт Минобороны США

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США не обнаружило никаких доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетяне. Об этом говорится в отчете Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) о деятельности властей США, связанной с изучением неопознанных аномальных явлений.

Документ представляет собой обзор всех официальных расследований на тему НЛО, проведенных в США, а также соответствующего содержимого засекреченных и открытых правительственных архивов. Как отмечается в тексте, полученные Пентагоном сообщения об НЛО и предполагаемых кораблях пришельцев на самом деле оказались «результатом неверной идентификации» свидетелями. «Все расследования, проведенные на всех уровнях секретности, показали, что в большинстве случаев наблюдения [НЛО] на самом деле касались обычных объектов и явлений, а также были результатом неправильной идентификации», — говорится в отчете.

Пентагон также не подтвердил, что американские власти в течение долгих лет разрабатывали и скрывали программу по обнаружению и исследованию НЛО. Тем самым ведомство опровергло заявления бывшего сотрудника разведсообщества США Дэвида Граша о том, что власти страны на протяжении десятилетий скрывают программу по изучению НЛО.

«AARO определило на основании всей предоставленной к данному моменту информации, что утверждения, касающиеся конкретных людей, известных мест, технологических испытаний и документов, якобы связанных с реинжинирингом внеземных технологий, являются неточными», — указано в отчете.

В июле 2023 года Граш на слушаниях в Комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявил, что американские власти разработали секретную программу по обнаружению попавших в аварии «неопознанных воздушных феноменов» и их последующему реинжинирингу.