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В Пенсильвании затопило Музей наводнений

Учреждение временно закрылось на ремонт.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

В городе Джонстаун американского штата Пенсильвания есть музей, посвященный историческому наводнению 1889 года, опустошившему эти места — на днях от затопления пострадал уже сам этот музей.

О происшествии рассказала газета Huffington Post. Затопление произошло из-за сильных холодов в регионе: от низкой температуры в трубах в стене образовалась протечка.

Вода протекла через стены старого здания и повредила ковры, обои и штукатурку, а экспонаты, к счастью, уцелели. Музей вынес благодарность научному сотруднику Никки Босли, которая смогла быстро найти протечку и перекрыть трубу, но теперь здание временно закрыто на ремонт: нужно исправить ущерб и не допустить, чтобы ситуация повторилась. Никто из сотрудников в результате протечки также не пострадал.

Музей посвящен Великому Джонстаунскому наводнению, которое было куда более разрушительным, чем безобидная протечка: 31 мая 1889 года из-за размыва дамбы местная река вышла из берегов и затопила город.

Тогда стихия уничтожила 1600 домов и унесла жизни 2209 человек. В 1929 году по мотивам разрушительных событий сняли полнометражный фильм «Наводнение в Джонстауне». С тех пор город страдал от наводнений разной силы еще пять раз.

Ранее рассказывали про наводнение в Гренаде: там затопило кладбище, и море выбрасывало на берег осколки могильных плит.