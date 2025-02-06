В Пенсильвании затопило Музей наводнений

Вода протекла через стены старого здания и повредила ковры, обои и штукатурку, а экспонаты, к счастью, уцелели. Музей вынес благодарность научному сотруднику Никки Босли, которая смогла быстро найти протечку и перекрыть трубу, но теперь здание временно закрыто на ремонт: нужно исправить ущерб и не допустить, чтобы ситуация повторилась. Никто из сотрудников в результате протечки также не пострадал.