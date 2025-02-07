В Пенсильвании из-за высоких цен украли 100 тысяч яиц

В Пенсильвании (США) из фургона, перевозящего продукты, украли более 100 тысяч яиц. Полиция штата связывает преступление с крайне высокой стоимостью пищевого продукта, — пишет Associated Press.
Сообщается, что в настоящее время полиция опрашивает возможных свидетелей и изучает записи с камер наблюдения, однако рабочих версий пока нет. Сотрудники находятся в недоумении, так как аналогичных преступлений никогда не было.
За всю свою карьеру я никогда не слышал о краже ста тысяч яиц. Это, безусловно, уникально.
Напомним, что в США из-за распространения птичьего гриппа фермеры вынуждены забивать миллионы кур в месяц, поэтому цены на яйца выросли более чем вдвое. Средняя цена за дюжину яиц по всей стране в декабре 2024 года достигла $4,15 (~ 400 рублей). Однако Министерство сельского хозяйства прогнозирует, что в этом году цены на яйца вырастут еще на 20%.
Ранее рассказывали, что в Турции вор трое суток скрывался в ограбленном ювелирном магазине.