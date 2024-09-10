В пасти кита- «шпиона» Хвалдимира нашли палку





Кроме того, был сделан рентгеновский снимок части туловища кита, где были обнаружены раны. Рентген не показал, что причиной ран были выстрелы. В теле также не нашли пуль.



По результатам вскрытия, желудок Хвалдимира был пуст, а большинство органов «вышли из строя». В ходе расследования не установлено, что «именно человеческая деятельность непосредственно привела к гибели» белухи.



Окончательный отчет о вскрытии, как ожидается, будет готов в течение двух недель, сообщает телеканал. После этого расследование, скорее всего будет прекращено, отмечает NRK.



Белуху нашли мертвой в заливе Рисавика на юге Норвегии в конце августа рыбаки, ловившие поблизости скумбрию. Зоозащитные организации OneWhale и NOAH предположили, что кита могли застрелить. «Несколько ветеринаров, биологов и экспертов по баллистике изучили фотодоказательства, включая крупные планы травм Хвальдимира. Их оценки убедительно свидетельствуют о том, что смерть кита стала результатом преступного деяния, что требует немедленного вмешательства полиции», — говорилось в заявлении зоозащитников. Глава OneWhale Регина Кросби Хауг, которая, по ее словам, участвовала в осмотре туши Хвалдимира, утверждала, что у него «было множество пулевых ранений по всему телу».



Кит впервые был обнаружен у берегов Норвегии в 2019 году. Его тело стягивала сбруя из ремней с креплением для камеры и надписью на английском языке «Equipment St. Petersburg» («Снаряжение Санкт-Петербург»), а также с логотипом петербуржской компании «Снаряжение». Белуху окрестили «шпионом российского Военно-морского флота» и прозвали Хвалдимиром. По мнению военно-морского аналитика московского Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, кит был участником научного эксперимента по отслеживанию миграций морских млекопитающих, поэтому никак не связан с российскими военными.