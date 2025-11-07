В Парижской филармонии зажгли дымовые шашки во время концерта оркестра из Израиля

В организации отметили, что всего за время концерта группа посетителей попыталась сорвать выступление трижды, в том числе дважды — при помощи дымовых шашек. Другие зрители вмешались в происходящее, и начались стычки. Прерванный концерт удалось продолжить, когда нарушителей порядка вывели из зала.