В Париже завершились слушания по делу Жерара Депардье. Что известно

Прокуратура запросила 18 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года для французского актера Жерара Депардье, которого обвиняют в сексуальном насилии на съемочной площадке. В четверг, 27 марта, в Париже закончились судебные слушания. Об этом сообщают The Guardian и Le Figaro.
Депардье предстал перед судом по обвинению в сексуальном насилии, которое имело место в 2021 году во время съемок фильма «Зеленые ставни» (Les Volets Verts). Актер отрицает все обвинения.
В последний день судебного разбирательства (27 марта) прокурор призвал вынести Депардье обвинительный приговор. Он также осудил актера за «полное отрицание и неспособность признать свою вину». Прокурор запрашивает для актера 18 месяцев лишения свободы условно и €20 тыс. штрафа — эти средства будут направлены жертвам для оказания психологической помощи. Прокуратура также потребовала внести Жерара Депардье в список лиц, совершивших сексуальные преступления.
Адвокат Жереми Ассо в своей заключительной речи заявил, что Депардье невиновен и что судебное разбирательство стало для актера «кошмаром» и «адом».
Коллегия из трех судей вынесет окончательный вердикт 13 мая. Депардье все еще грозит наказание до пяти лет лишения свободы и штраф в размере €75 тыс. (6,7 млн руб.).
Слушания по делу Жерара Депардье состоялись в Париже на этой неделе. В феврале 2024 года с обвинениями против французского актера выступила 53-летняя женщина по имени Амели, которая работала на съемках этого фильма художником-постановщиком. Она рассказала, что сначала Депардье делал ей резкие замечания во время съемок в Париже 10 сентября 2021 года. Через какое-то время он якобы жестко «схватил ее» и «трогал ее талию, живот и грудь». Депардье, по словам женщины, прервали его охранники.
В ходе слушаний Депардье признал, что действительно трогал женщину за бедра. Однако он утверждает, что сделал это не из сексуальных побуждений, а чтобы не поскользнуться.
«Я схватил ее за бедра, чтобы не упасть. Было жарко, я был раздражен и устал — это была пятница, конец тяжелой недели съемок», — сказал он в зале суда.
Однако судья напомнил, что ранее на допросе в полиции Депардье полностью отрицал любой физический контакт. На вопрос адвоката потерпевшей, Карин Дюррио-Диболт, не лгал ли он тогда, актер заявил: «Я не лгал. Я просто следовал совету своего адвоката. Сейчас я говорю правду».
Депардье также подтвердил, что действительно позволял себе вульгарные высказывания на съемочной площадке, но оправдал это тем, что просто хотел разрядить обстановку и рассмешить команду.
Это не первое обвинение актера в сексуальном насилии. Летом 2018 года французская актриса обвинила Депардье в изнасиловании. Весной 2022 года она раскрыла свое имя — Шарлот Арну. Она утверждала, что Депардье изнасиловал ее в своей квартире, на тот момент ей было 22 года, а ему — 70 лет.
Сам Депардье последовательно отрицает все обвинения. В 2023 году газета Le Figaro опубликовала открытое заявление актера, в котором он рассказал, что ни разу не оскорблял женщину: «Причинить боль женщине — все равно что ударить собственную мать по животу». Он заявил, что стал жертвой линчевания со стороны СМИ.
На защиту актера встали более 50 деятелей культуры, включая французского актера Пьера Ришара, модель Карлу Бруни. Они назвали его «гигантом киноиндустрии» и призвали дать ему возможность сниматься в кино. А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о недопустимости лишения актера ордена Почетного легиона.