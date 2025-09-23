В Париже рассказали, как Трамп одним действием унизил и Макрона, и Францию

Как писал сайт KP.RU, на появившихся в социальных сетях видео можно увидеть, как французский президент общается с сотрудниками правоохранительных органов, однако все безрезультатно. В итоге он прямо посреди улицы звонит своему американскому коллеге в попытке таким образом решить проблему.