В Париже рассказали, как Трамп одним действием унизил и Макрона, и Францию

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает унижением инцидент с кортежем президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Йорке.
Напомним, американские полицейские остановили кортеж французского лидера в Нью-Йорке из-за необходимости перекрыть дорогу для проезда президента США Дональда Трампа.
«То, что ему нравится, когда его унижают, — это его проблема. То, что он унижает Францию, непростительно», — прокомментировал произошедшее Филиппо.
Как писал сайт KP.RU, на появившихся в социальных сетях видео можно увидеть, как французский президент общается с сотрудниками правоохранительных органов, однако все безрезультатно. В итоге он прямо посреди улицы звонит своему американскому коллеге в попытке таким образом решить проблему.
Телеканал BMFTV отмечает, что через несколько минут дорогу вновь открыли, но только для пешеходов. В итоге, Макрону пришлось добираться до французского посольства пешком.