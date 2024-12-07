В Париже после реставрации открылся Нотр-Дам

Как сообщает телеканал BFMTV, торжество по случаю открытия началось с колокольного звона. После этого архиепископ Парижа, монсеньор Лоран Ульрих постучал посохом в двери собора — этот ритуал ознаменовал начало церемонии. Во время нее был показан документальный фильм, рассказывающий о пожаре в Нотр-Даме и работах специалистов по его восстановлению. Затем перед нефом началось выступление дуэта французских братьев-музыкантов — виолончелиста Готье Капюсона и скрипача Рено Капюсона. Они исполнили «Пассакалию» на музыку Георга Фридриха Генделя.