В Париже показали обновленный Нотр-Дам

Сообщалось, что на открытие собора приглашены будущий президент США Дональд Трамп и завершающий свой мандат президент Джо Байден, короли Великобритании, Испании и Марокко Карл III, Филипп VI и Мухаммед VI, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также Владимир Зеленский. Запланировано присутствие международных религиозных деятелей, включая архиепископа Нью-Йорка Тимоти Майкла Долана и патриарха Константинополя Варфоломея I. При этом приглашённый Макроном папа Римский Франциск не будет принимать участие в открытии собора. В окружении понтифика сослались на его «плотный график». Ранее издание Figaro также сообщало, что на открытии Нотр-Дама может присутствовать Пол Маккартни, который незадолго до этого даст в Париже концерт, а также лидер группы U2 Боно.