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18:59 (мск), источник: Звук

В Париже открыли улицу в честь Дэвида Боуи

В день 77-летия певца Дэвида Боуи в 13-м округе Парижа открыли улицу в его честь. Впервые музыкант выступил во французской столице в 1965 году — это был его первый концерт за пределами Великобритании.

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Источник: AFP 2023

The Rue David Bowie расположена между двумя офисными зданиями (в том числе штаб-квартирами изданий Le Monde и L"Obs), пишет NME. Улица выходит на авеню Пьер-Мендес-Франс и тянется до будущего моста, который соединит авеню с бульваром де Лопиталь.

В галерее Galerie Athéna в здании мэрии 13-го округа до 14 января будет открыта выставка о главном «хамелеоне рок-музыки».

Дэвид Боуи умер от рака печени 10 января 2016 года в возрасте 69 лет. Его посмертный альбом Waiting In The Sky выйдет 20 апреля.

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