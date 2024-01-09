В Париже открыли улицу в честь Дэвида Боуи
В день 77-летия певца Дэвида Боуи в 13-м округе Парижа открыли улицу в его честь. Впервые музыкант выступил во французской столице в 1965 году — это был его первый концерт за пределами Великобритании.
В день 77-летия певца Дэвида Боуи в 13-м округе Парижа открыли улицу в его честь. Впервые музыкант выступил во французской столице в 1965 году — это был его первый концерт за пределами Великобритании.
The Rue David Bowie расположена между двумя офисными зданиями (в том числе штаб-квартирами изданий Le Monde и L"Obs), пишет NME. Улица выходит на авеню Пьер-Мендес-Франс и тянется до будущего моста, который соединит авеню с бульваром де Лопиталь.
В галерее Galerie Athéna в здании мэрии 13-го округа до 14 января будет открыта выставка о главном «хамелеоне рок-музыки».
Дэвид Боуи умер от рака печени 10 января 2016 года в возрасте 69 лет. Его посмертный альбом Waiting In The Sky выйдет 20 апреля.