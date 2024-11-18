В Пакистане VPN признали противоречащим шариату

Наеми отметил, что VPN недопустим с точки зрения исламского права. Он считает, что такие сервисы могут способствовать незаконной деятельности, в том числе краже цифровых данных без ответственности из-за сокрытия личности пользователя, что является нарушением как исламских, так и общественных законов.