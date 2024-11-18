В Пакистане VPN признали противоречащим шариату

Как пишет The Express Tribune, председатель организации Рагиб Хуссейн Наеми отметил, что блокировка властями страны «неэтичных и оскорбительных материалов» соответствует религии. Он заявил, что совет поддержал действующий в стране запрет на использование сервисов для обхода запретов. Организация направила руководству страны свои рекомендации.
Наеми отметил, что VPN недопустим с точки зрения исламского права. Он считает, что такие сервисы могут способствовать незаконной деятельности, в том числе краже цифровых данных без ответственности из-за сокрытия личности пользователя, что является нарушением как исламских, так и общественных законов.
Наеми призвал правительство ограничить использование платформ, которые нарушают правовые границы. Также он советует властям блокировать подобные технологии, чтобы уменьшить потенциальное злоупотребление соцсетями и онлайн-платформами.
В совете полагают, что VPN способствует грехам и что его надо запретить законами шариата.