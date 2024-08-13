В Швейцарии студенты создали рыбу-робота для изучения океана

В самом центре Европейского континента в 400 километрах от моря студенты Федерального института технологии Швейцарии работают над механизмом, который может изменить подход к изучению мирового океана. Этот механизм зовут Ева, и она — рыба-робот.
Ева — последняя в череде роботов, которых уже два года создают и проверяют студенты. Она и правда похожа на рыбу: у нее есть силиконовый хвост, который виляет в стороны и приводится в действие небольшими насосами.
Студенты объяснили CNN, что за счет поведения и внешнего вида Ева не должна пугать рыб и других обитателей океана. В Цюрихском озере искусственным рыбам точно ничего не угрожает, поэтому испытания проводят именно здесь.
Кроме бесшумного двигателя у Евы есть камера для подводной съемки и сонар, который в совокупности с небольшой программой позволяет роботу самостоятельно избегать препятствий. Но самое ценное в роботе — небольшой водозаборный фильтр, который позволяет добывать ДНК из окружающей среды для того, чтобы потом изучить в лаборатории.
ДНК содержится в каждой клетке живого существа, поэтому в воде полно отслоившихся частичек самых разных организмов. Исследователи надеются, что эти данные позволят более полно изучить океан — ведь слишком многое из того, что скрыто под толщей воды, остается загадкой для ученых.
Управляемая удаленно рыба — не единственный технологический проект по исследованию морского дна такого рода. Калифорнийский стартап Aquaai, например, делает свои подводные дроны похожими на рыбу-клоуна. Эти «рыбы» изучают уровень соли, кислотности и других веществ в морской толще. А еще в прошлом году один из этих дронов произвел самую глубоководную съемку рыбы, запечатлев ее на глубине 8 300 метров.
Ученые и студенты надеются, что сведения, полученные из океана благодаря Еве, помогут бороться с глобальным потеплением и спасут редкие виды морских обитателей от вымирания.
Ранее рассказывали, что в Северном Ледовитом океане ученые обнаружили целый подводный мир.
Георгий Мазуркевич