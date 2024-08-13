В Швейцарии студенты создали рыбу-робота для изучения океана

Кроме бесшумного двигателя у Евы есть камера для подводной съемки и сонар, который в совокупности с небольшой программой позволяет роботу самостоятельно избегать препятствий. Но самое ценное в роботе — небольшой водозаборный фильтр, который позволяет добывать ДНК из окружающей среды для того, чтобы потом изучить в лаборатории.