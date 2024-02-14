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В озере Англии нашли инвазивную грифовую черепаху из США

Вероятно, ее перевезли в страну тайно.
Источник: Соцсети

Грифовая черепаха или аллигаторовая черепаха (Macroclemys temminckii) — вид черепах рода Macrochelys, получившая свое название из-за чрезвычайно мощных челюстей, способных прокусить кости, и выступов на панцире, похожих на грубую, ребристую кожу аллигатора. Это животное обитает в реках, прудах, каналах на юго-востоке США, главным образом, в бассейне Миссисипи.

Каково же было удивление жителей Британии из графства Камбрия, обнаруживших особь этого вида в небольшом озере недалеко от Улверстона. Нашла черепаху местная жительница Дениз Чемберлен, которая некоторое время жила во Флориде и узнала животное, сообщает UPI.

Пресмыкающееся по прозвищу Пушистик доставили в ветеринарную клинику, где подтвердили, что это Macroclemys temminckii. Примечательно, что грифовая черепаха — пресноводная рептилия и не может мигрировать, поскольку наверняка погибла бы во время путешествия.

Вероятно, кто-то из местных жителей тайно держал экзотическое животное у себя дома и решил так избавиться от питомца. Сотрудники клиники выхаживают Пушистика и готовят его к отправке в специализированный центр дикой природы в Корнуолле.

Недавно ученые выяснили, что инвазивный вид муравьев нарушил охотничье поведение львов. Это влияет на популяцию хищника.

Олеся Маевская