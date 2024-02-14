В озере Англии нашли инвазивную грифовую черепаху из США

Пресмыкающееся по прозвищу Пушистик доставили в ветеринарную клинику, где подтвердили, что это Macroclemys temminckii. Примечательно, что грифовая черепаха — пресноводная рептилия и не может мигрировать, поскольку наверняка погибла бы во время путешествия.