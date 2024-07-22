В отпуск за впечатлениями. Эксперт рассказал о необычных видах туризма в РФ

Классический пляжный туризм уже не так привлекает российских туристов. Все чаще люди ищут новых впечатлений и эмоций, стремятся получить уникальный опыт на той или иной территории, продегустировать необычные блюда, обучиться новым навыкам. При этом география путешествий расширяется.
Каковы сегодня наиболее востребованные у российских туристов виды туризмы? Какие регионы можно посетить для реализации намеченных целей? Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.
1. Гастрономический туризм
Все больше путешественников хотят познать особенности регионов России через местную кухню. В настоящее время популярны гастротуры в Дагестан и Северную Осетию, где можно попробовать шашлыки, хинкали, хачапури. Также интерес представляют Красноярский край, Республика Тыва и Хакасия с пельменями и строганиной, Республика Карелия и Алтайский край с карельскими пирогами и ряпушкой, Приморский край с морепродуктами, Калининградская область с копченой рыбой. Гастротуры могут включать в себя как посещение ресторанов и кафе, предлагающие блюда национальной кухни, так и отдельные поселения, в которых не только накормят, но и научат готовить блюда национальной кухни.
2. Экологический туризм
Любителей активного отдыха на природе привлекают экологические туры — походы, сплавы, наблюдение за животными. Сегодня в России 102 заповедника и 42 национальных парка, а общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет около 203 млн га. Особой популярностью пользуются Алтай (Сайлюгемский национальный парк, Каракольский природный парк), Байкал (Прибайкальский национальный парк), Камчатка (Ключевский нацпарк, Кроноцкий биосферный заповедник, природный парк «Голубые озера» и др.). На Алтае туристам может быть также интересен рафтинг по рекам Катунь и Чуя, конные маршруты. На Байкале — сплавы по рекам, походы. На Камчатке можно увидеть действующие вулканы, дикий животный и водный миры.
3. Этнический туризм
Этот вид туризма соединяет в себе приключенческий и гастрономический. Так, любителей приключенческого отдыха привлекают этнические туры, во время которых можно познакомиться с бытом и культурой коренных народов России. На Алтае и в Республике Тыва можно погостить в национальных селах, попробовать блюда национальной кухни. В Якутии интересен отдых в традиционных ярангах кочевых народов Севера, знакомство с оленеводством. В Республике Карелия туристы с удовольствием посещают этнодеревни с финно-угорским колоритом.
4. Религиозный туризм
Религиозным туризм позволяет туристам посетить святые места и религиозные центры, находящиеся за пределами обычной для них среды. Есть две основные разновидности — паломнический туризм и экскурсионный туризм религиозной тематики.
Наиболее популярны в этом плане такие регионы: Нижегородская область (Спасо-Преображенский женский монастырь, Собор Святой Софии), Ярославская область (Воскресенский собор, Церковь Илии Пророка), Республика Татарстан (Петропавловский собор, Казанский Богородицкий монастырь), Владимирская область (Свято-Троицкий женский монастырь, Успенский собор, Васильевский монастырь), Москва (храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Успенский собор), Санкт-Петербург (Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Петропавловский собор).
5. Оздоровительный туризм
Чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье, туристы чаще всего выбирают Московскую область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республику Карелия и Республику Алтай, где находится множество санаториев, а оздоровительный туризм развился еще в прошлом веке. Популярностью пользуется лечение минеральными водами, целебным чистым воздухом, принятие грязевых ванн и другие SPA-процедуры, которые служат для поддержания красоты и восстановления здоровья.
6. Сельский и агротуризм
Сельский туризм и его подвид — агротуризм — относительно новые виды в России. В странах Европы они существует уже долгое время. В настоящее время все больше туристов предпочитают отдалиться от крупных городов и провести время на природе, погрузившись в сельский быт. Отличие агротуризма от сельского заключается в большей комфортности отдыха, не предполагающего сельские работы, приготовление пищи
Отметим, что это один из самых бюджетных видов туризма, доступный для каждого.
Белгородская область лидирует по количеству объектов сельского туризма, ежегодно привлекая сотни туристов со всей страны для отдыха в деревнях и селах. Кроме того, заняться сельским туризмом можно в таких регионах, как: Калужская область, Вологодская область, Краснодарский край, Ярославская область, Тверская область, Московская область, Республика Алтай, Республика Бурятия и Республика Хакасия.
7. Автотуризм
В России автотуризм — это главным образом вид самостоятельного туризма, подразумевающего отказ от услуг туроператора. За последний год туристические поездки на машине совершили почти треть россиян (28,3%). Главной особенностью и преимуществом автотуризма является то, что человек сам определяет, куда он поедет, что посетит, где переночует, поест, какие вещи ему понадобятся во время путешествия.
Одними из самых перспективных субъектов в стране для автотуризма являются такие регионы, как: Республика Дагестан, Архангельская и Тверская области, Краснодарский край, а также Иркутская область, в частности озеро Байкал.
8. Событийный туризм
Многие туристы выбирают поездки, приуроченные к различным фестивалям и праздникам, что позволяет им не только увидеть достопримечательности, но и окунуться в неповторимую атмосферу ярких событий.
Так, особой популярностью пользуется посещение Дня Победы 9 мая в городах воинской славы, Масленица в Суздале и Костроме, Global event forum на «Красной Поляне». Также всё большую популярность набирают гастрономические фестивали: «В Сибири — есть!» (Новосибирская область), «Вкусы России» (Москва) и «Гастролис» (Республика Крым). Развитию событийного туризма способствуют и музыкальные фестивали, например VK-Fest, который проходит во многих регионах России, «Дикая мята» (Тульская область).
Таким образом, выбор разнообразного отдыха для туристов в регионах нашей страны немалый. Для расширения кругозора и получения новых эмоций и впечатлений каждый в течение всего года может выбрать для себя тот пункт назначения, который позволит ему в полной мере удовлетворить свои гастрономические, духовные и другие потребности.