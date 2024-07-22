В отпуск за впечатлениями. Эксперт рассказал о необычных видах туризма в РФ

Все больше путешественников хотят познать особенности регионов России через местную кухню. В настоящее время популярны гастротуры в Дагестан и Северную Осетию, где можно попробовать шашлыки, хинкали, хачапури. Также интерес представляют Красноярский край, Республика Тыва и Хакасия с пельменями и строганиной, Республика Карелия и Алтайский край с карельскими пирогами и ряпушкой, Приморский край с морепродуктами, Калининградская область с копченой рыбой. Гастротуры могут включать в себя как посещение ресторанов и кафе, предлагающие блюда национальной кухни, так и отдельные поселения, в которых не только накормят, но и научат готовить блюда национальной кухни.