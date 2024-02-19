В отпуск на машине за границу: Что нужно знать

Собрать близких, сумку с вещами, перекус, прыгнуть за руль и отправиться в Европу… А может, и в Азию, почему бы и нет, если душа требует путешествий? «Комсомолка» разбиралась, какие есть подводные камни при поездке на личном транспорте за кордон.
Популярные направления все ближе
Норвегия, Польша, Прибалтика (исключение — калининградский транзит), Финляндия — минувшей осенью ближайшие страны европейского Запада окончательно закрыли свои погранпереходы для легковушек с регистрацией РФ. Тем не менее визит за границу на автомобиле в 2023 году оставался вторым по популярности после авиаперелетов. Пересечений границы на машине в прошлом году в Ассоциации туроператоров насчитали 9,1 млн, таким способом воспользовался каждый третий выезжающий. В частности, в три с лишним раза выросли автопоездки в Китай (подробнее см. рубрику «Самые популярные направления»).
— Общее число выездов за рубеж на машинах выросло на 4% по сравнению с 2022 годом. Однако основная масса перемещений — «обыденная», не имеющая туристической цели, — отмечают в ассоциации.
Так, в Казахстане значительную долю составляют приграничные перемещения жителей соседних с республикой регионов. В Китай часто едут с бизнес-целями. Поток в Грузию — существенный, но большая часть, опять же, с деловыми целями или в целях транзита, например, в Турцию.
Куда податься
Тем не менее автотуризм входит в моду. В 2024 году спросом будут пользоваться все перечисленные маршруты, за понятным исключением Финляндии, а также братская Беларусь, Армения, Азербайджан.
— У нас и своих мест — огромный выбор, а если все-таки хочется за границу, то рекомендую прокатиться по Белоруссии. Для владельцев внедорожников все более привлекательна Монголия. Есть множество маршрутов по Средней Азии, — делится с «КП» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
К примеру, в Грузии на машинах с российскими номерами можно ездить не более 90 дней, далее наказание в виде 50 лари (чуть выше тысячи рублей) за сутки просрочки. Или нештрафуемый порог превышения скорости в Армении — 10 км/ч против 20 км/ч у нас.
— Дальше Турции, в страны Евросоюза я бы с российской регистрацией не совался. С видом на жительство туда попасть можно даже на отечественной машине, но есть фундаментальные риски для людей и их имущества, — предупреждает Шапарин. — Много грузовиков пострадало от действий неизвестных. А дорожные службы слишком предвзяты к гостям из России — могут конфисковать машину, запретить ездить, правила их постоянно меняются.
Наш собеседник добавляет — вылазка на недружественную территорию может сильно ударить по карману:
— Не стоит забывать и про вандалов, в том числе выходцев из Украины. Российские номера для них притягательный объект. В Евросоюзе и Швейцарии страховку не принимают, «Зеленую карту» (международный полис, позволяющий возместить ущерб от ДТП) — тоже, как и техосмотр. Проверки могут носить сплошной характер.
Обходной маневр
Но если невтерпеж поехать в Европу или есть там неотложные дела, то попытать удачу все же можно (только осторожно!). Так считает автоблогер Дмитрий Волков.
— Не стоит пытаться проехать в такие страны ЕС, как Болгария, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Эстония, — объясняет он. — Но есть обходные пути. Сначала приехать в Грузию через КПП «Верхний Ларс», затем в Турцию, оттуда, двигаясь вдоль побережья Адриатического моря, через Албанию, Хорватию и Словению можно попасть в ряд европейских стран. Правда, где-то с номерами РФ могут возникнуть проблемы — в той же Греции бывали случаи непропуска не границе.
— Да, наши «Зеленые карты» неактуальны в ЕС, но действуют в той же Турции, Иране, странах экс-Югославии, Израиле, Азербайджане, Белоруссии, — говорит Дмитрий Волков. — Главное — изучить особенности европейских автодорог и правил движения. Например, практически во всех странах ЕС нельзя пользоваться радар-детекторами. За это предусмотрены крупные штрафы, а в Швейцарии и Бельгии могут даже арестовать на три месяца. Почти везде запрещено пользоваться телефоном во время езды, а во Франции — и во время стоянки. В Черногории автомобиль имеет преимущество перед пешеходом даже на переходе. Нюансов масса.