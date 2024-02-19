В отпуск на машине за границу: Что нужно знать

— Дальше Турции, в страны Евросоюза я бы с российской регистрацией не совался. С видом на жительство туда попасть можно даже на отечественной машине, но есть фундаментальные риски для людей и их имущества, — предупреждает Шапарин. — Много грузовиков пострадало от действий неизвестных. А дорожные службы слишком предвзяты к гостям из России — могут конфисковать машину, запретить ездить, правила их постоянно меняются.