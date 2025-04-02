«В отличии» или «в отличие»: как правильно пишется

— Справочники по пунктуации (в том числе «Справочник по русскому языку: орфография и пунктуация» Д. Розенталя и «Трудные случаи русской пунктуации» В. Пахомова, В. Свинцова, И. Филатовой) отмечают факультативность постановки знаков препинания до и после оборотов с предлогом «в отличие от». Факультативность — значит, можно ставить, а можно не ставить. На это влияет замысел автора текста (стремился ли он подчеркнуть противопоставление), а также интонационное выделение. Но рекомендуется обособлять оборот с предлогом с двух сторон, если он стоит в середине предложения и разделяет грамматическую основу: «Пингвины, в отличие от других птиц, хорошо плавают, но не умеют летать». В этом примере наш оборот «отрывает» подлежащее «пингвины» от сказуемого «плавают».