В отелях Нью-Йорка ввели запрет на одноразовые туалетные принадлежности

Эмпайр-стейт вводит запрет на одноразовые пластиковые туалетные принадлежности в отелях. С 1 января 2025 года гостиницы с более чем 50 номерами больше не будут предоставлять миниатюрные бутылки с шампунем и кондиционером. У небольших отелей с меньшим количеством комнат будут льготный период до 1 января 2026 года, чтобы начать соблюдать запрет.
Штрафы за нарушения начинаются с 250 долларов и увеличиваются за повторные правонарушения. Все собранные средства пойдут на усилия по охране окружающей среды в штате. Нью-Йорк станет вторым штатом после Калифорнии, который запретит маленькие бутылки, которые гости отеля просто обожают и часто забирают с собой в конце своего пребывания.
Эта инициатива, первоначально предложенная в 2019 году, была подписана губернатором Кэти Хохул в 2021 году. Таким образом с помощью законодательства Нью-Йорка власти пытаются сократить количество одноразовых пластиковых отходов.
Крупные гостиничные сети, такие как Marriott и InterContinental Hotels Group, уже начали уменьшать свою зависть от пластиковых баночек. Так, к концу 2023 года 95% отелей Marriott перешли на более крупные, насосные диспенсеры для шампуня и кондиционера.
Но небольшие, более высококлассные отели борются с новым законом. Джон Фицпатрик, отельер, владеющий двумя четырехзвездочными отелями в центре Манхэттена, рассказал, что он обеспокоен тем, что настенные бутылки с насосами сложнее чистить.
Фицпатрик и его команда провели мозговой штурм и в качестве альтернативы придумали использовать пакеты из фольги. Но будет ли их легко открыть в душе — большой вопрос. Фицпатрик отметил, что сейчас гости отеля ценят гигиену и чистоту больше, чем когда-либо.