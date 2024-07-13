В отелях Нью-Йорка ввели запрет на одноразовые туалетные принадлежности

Эмпайр-стейт вводит запрет на одноразовые пластиковые туалетные принадлежности в отелях. С 1 января 2025 года гостиницы с более чем 50 номерами больше не будут предоставлять миниатюрные бутылки с шампунем и кондиционером. У небольших отелей с меньшим количеством комнат будут льготный период до 1 января 2026 года, чтобы начать соблюдать запрет.