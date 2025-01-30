В Осаке запретили курить на улицах

А вот чего там не будет совсем, так это сигарет: курить в общественных пространствах в городе больше нельзя. Запрет вступил в силу 27 января и распространяется на дороги, парки, площади и все остальные публичные пространства. Кстати, касается он не только обычных сигарет, но и вейпов.