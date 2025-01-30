Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Осаке запретили курить на улицах

Так город готовится к Всемирной выставке 2025 года.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

Один из крупнейших городов Японии решил украсить себя накануне Всемирной выставки. Мероприятие пройдет в Осаке с 13 апреля по 13 октября этого года и примет участников из 158 государств. В рамках выставки пройдут выставки, публичные дискуссии и презентации.

А вот чего там не будет совсем, так это сигарет: курить в общественных пространствах в городе больше нельзя. Запрет вступил в силу 27 января и распространяется на дороги, парки, площади и все остальные публичные пространства. Кстати, касается он не только обычных сигарет, но и вейпов.

Нарушителей будут штрафовать на 1000 йен (635 рублей).

«Мы хотим сделать город чище и более привлекательным для туристов — а еще превратить его в более здоровую среду для проживания», — отметила пресс-служба городской мэрии.

Общенациональный закон в Японии на данный момент запрещает только курение в ресторанах, офисах и общественном транспорте. Несмотря на это, многие аэропорты, вокзалы и другие общественные здания имеют отдельные комнаты для курения. Кроме того, запрещено продавать сигареты гражданам младше 20 лет.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, число курящих в Японии с начала века сократилось вдвое — с 32% в 2000-м до 16% в 2022 году. Для сравнения — в США на 2022 год курило 19,8% населения, в России на 2024 год — 18,7%.

Чтобы курящим было проще не нарушать закон, запрет дополнили удобной картой, где обозначены зоны, в которых курить все еще разрешено.

Аналогичный запрет уже был введен в Токио накануне Олимпиады 2020 года.

Общественное мнение такие запреты скорее поддерживает, а японские публичные деятели, нарушившие запрет о курении до 20 лет, не раз подвергались общественной критике. Самый известный случай — Шоко Мията, капитан женской национальной сборной по художественной гимнастике, которую застали курящей в 19 лет. В качестве извинения Мията отказалась выступать на Олимпиаде в Париже.

Ранее рассказывали, что с 1 января аналогичный запрет ввели и в итальянском Милане — там, правда, вейпы курить все еще можно.