В осаде у кровососов. Биолог рассказала, как в США убивают обычные комары

В США все больше сообщений о том, что комары заражают людей смертельными заболеваниями. Четыре города штата Массачусетс — Дуглас, Оксфорд, Саттон и Вебстер — ввели добровольный карантин для предотвращения распространения болезней, переносимых комарами.
Жителям рекомендуется не гулять по вечерам после 18:00 вплоть до 30 сентября. А с 1 октября — сидеть дома до сильных морозов с 17:00 вечера. Часы от заката до рассвета — пик комариной активности.
Эти кровососы заражены восточным энцефалитом лошадей, редким заболеванием, которое проявляется лихорадкой, рвотой, диареей, головной болью, судорогами и другими неврологическими симптомами.
Мелкие и опасные
«Восточный лошадиный энцефалит (ЕЕЕ) вызывается тогавирусом и представляет собой невероятную гадость, — рассказала aif.ru профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. — В 2019 году в Массачусетсе было 12 случаев заболевания ЕЕЕ у людей с шестью смертями. В 2020 году — пять случаев, один летальный. Заболевания регистрируются также и в других местах восточного побережья США, и на юге».
Однако комары — разносчики и других опасных инфекций, которые на слуху у всех. Например, лихорадки Денге и лихорадки Западного Нила. Не так давно лихорадку Западного Нила обнаружили у известного американского инфекциониста и иммунолога доктора Энтони Фаучи, бывшего старшего медицинского советника президента США.
Заболевание возникает при укусе комаров, зараженных вирусом.
«Это самые обычные мелкие, наиболее часто встречающиеся комары рода Culex, которые есть у каждого на заднем дворе, именно они переносят лихорадку Западного Нила, — говорит биолог. — Причем зараженных комаров гораздо больше, чем мы считаем. Просто большинство случаев заражений даже не диагностируются».
Безусловно, инфицированные комары есть не только в Америке. «В Европе самые большие очаги — это Франция, Испания, Италия, но есть и в других странах по всему ЕС, — продолжает эксперт. — В России они тоже имеются. В этом году сообщали о случаях лихорадки Западного Нила в Волгоградской области и Татарстане».
Болеют и не знают
Биолог объяснила, что вирус переносится крупными птицами. Комар сосет кровь птицы, получает вирус, после этого кусает человека и передает заболевание. А так как птицы перелетные, то заносить вирус способны куда угодно.
Более того, комары при размножении могут передавать вирус потомству.
А чем больше комаров, тем выше риск заражения.
«Примерно 75−80% случаев лихорадки Западного Нила, особенно у молодых людей, протекает незаметно, — отмечает эксперт. — В 25% случаев человек чувствует, что болеет. Так как вирус размножается в тканях лимфатической системы, то наблюдается такая общая болезненность тела. И 1% случаев заканчивается неврологическими последствиями. У кого-то может быть эпилептический приступ, или просто могут сильно болеть голова и глаза, у кого-то дрожь конечностей, забывчивость
Вакцин от лихорадки Западного Нила и многих других инфекций, передающихся комарами, как и эффективного лечения, нет.
Выводок из лужи
Остается только бороться с насекомыми. Если возле вашего дачного дома есть небольшие ямы с водой, другие ненужные водоемы, то лучше их осушать и засыпать, чтобы в них не было личинок комаров.
«Комарам Culex надо очень мало воды, достаточно небольшой лужи. Буквально детское ведерко в песочнице забыли, прошел дождь, оно наполнилось водой — туда комары отложили яйца. А потом этот выводок покусает всю семью», — предупреждает эксперт.
Плюс, конечно, если вы оказались в комарином месте, нужно пользоваться репеллентами, ставить москитные сетки на окна, надевать закрытую одежду.
«Также сейчас вывели трансгенных комаров, чтобы они не могли размножаться и распространять арбовирусные инфекции (ген убивает только потомство женского пола, а, как известно, пьют кровь и переносят болезни самки — прим. ред.). Дефектный ген опасен только для кровососов и никому из других животных не передается», — добавляет эксперт.
Комары активничают не только летом. Если осень будет теплой и дождливой, то кровососы будут размножаться вплоть до морозов. В России чаще всего заражения фиксируют в южных регионах.