В осаде у кровососов. Биолог рассказала, как в США убивают обычные комары

Безусловно, инфицированные комары есть не только в Америке. «В Европе самые большие очаги — это Франция, Испания, Италия, но есть и в других странах по всему ЕС, — продолжает эксперт. — В России они тоже имеются. В этом году сообщали о случаях лихорадки Западного Нила в Волгоградской области и Татарстане».