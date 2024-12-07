В Орловской области будут платить по 100 тыс. руб. беременным студенткам

На выплаты смогут претендовать студентки очной формы обучения, проживающие на территории региона. Для получения выплат девушки должны будут обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. В департаменте заявили, что выплаты направлены на улучшение демографической ситуации в Орловской области, поддержку рождаемости и обеспечение «достойного качества жизни семей региона».