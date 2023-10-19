В «Орловской крепости» нашли пищаль 17 века с украшением в виде змеиной головы

Российские археологи обнаружили целый ствол допетровской пищали во время раскопок в Орле. Находку сделали у фундамента дома, обозначенного на карте 1727 года как «воеводская изба», рассказали порталу Vokrugsveta.ru в Институте археологии РАН.

Такие пищали в допетровской Руси назывались «волконея, волконейка» — это переогласовка западноевропейского названия оружия этого типа «фалконет».

Эту пищаль могли сделать до 1615 года и использовать для обороны Орла во время похода Лисовского, либо ее доставили на Орловщину уже после 1636 года, когда город отстраивали после пожара.

Пищаль — это орудие для прицельной огневой стрельбы, их взяли на вооружение в XIV веке. Один из крупных центров производства пищалей был в Устюжне Железнопольской (ныне — Вологодская область). Развитию металлообработки там способствовали богатые залежи железной руды, которые находились, как правило, в грунте болот и озер. За это руду называли «болотной», а богатые рудой территории прозвали железными полями.

Как пояснил историк Алексей Лобин, можно предположить, что найденное в Орле орудие относится к разряду массово произведенных в первой трети XVII века «волконеек» — кованных фальконетов.

Верхняя часть ствола украшена декором в виде змеиной головы. Аналоги пищали типа «змеиная голова» сейчас можно увидеть в музеях Москвы, Углича, Перми. Все такие орудия выполнены по единой технологии: они не литые, выкованы из железа и состоят из трех частей, сваренных друг с другом.

В 1615 году под Орлом произошло столкновение отряда легкой польской кавалерии под руководством Александра Лисовского и отряда царских ратных людей во главе с князем Дмитрием Пожарским. Битва продлилась шесть дней, в течение которых никому не удавалось победить, но затем Лисовский взял внезапным штурмом город Орел и сжег деревянные укрепления.

Город восстановили на прежнем месте лишь в 1636 году. Согласно «Описной книге пушек, пищалей и военных снарядов, учиненной в царствование Михаила Федоровича» 1647 года, в 1636-м в Орел среди прочих орудий были отправлены две железные полковые пищали, в 1646-м в Орле насчитывалось уже пять «пищалей железных полковых». Возможно, найденные сейчас предметы — части одной из тех пищалей.

«Вероятно, после участия в военных действиях пищаль завершила свой век как сигнальная пушка, чем и объясняется ее хорошая сохранность», — пояснил Олег Радюш.