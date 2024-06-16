В Ораниенбауме после 20 лет реставрации полностью открыли Китайский дворец. Посмотрите, какой он теперь внутри

«В 2007 году, 17 лет назад, музей-заповедник “Петергоф” и “Газпром” подписали соглашение о комплексной реставрации Китайского дворца, о восстановлении всех интерьерных залов и помещений, — сказал на церемонии открытия председатель правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер. — Работы шли поэтапно, залы открывались в 2011, 2018, 2021, 2022 годах. А сегодня мы с вами завершаем работу. И можем полноправно сказать, что Китайский дворец уже стал местом притяжения для петербуржцев, для многочисленных туристов стал точкой обязательного посещения. Китайский дворец восстанавливали сотрудники музея, мастера и молодые специалисты Ленинградской школы реставрации — самой лучшей школы реставрации в мире. И сегодня мы говорим огромное спасибо всем сотрудникам музея за поддержку инициатив, за совместный плодотворный труд. И, конечно же, отмечаем огромный вклад Елены Яковлевны Кальницкой в то, что она практически дала вторую жизнь Китайскому дворцу».