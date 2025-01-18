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В опросе Володина 74% проголосовавших выступили за полный запрет продажи вейпов

В Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина завершился опрос о введении полного запрета продажи вейпов и жидкостей к ним. 74% участников опроса поддержали запрет. 18% участников его не одобрили. 8% заявили, что им все равно. Всего проголосовало более 265 тыс. пользователей мессенджера.

Источник: РИА "Новости"

Володин, запустив опрос, написал о том, что закона, принятого Госдумой в 2023 году о запрете продажи вейпов детям, недостаточно. «Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей», — написал он в обосновании опроса.

Законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей внесли в нижнюю палату парламента представители КПРФ. В декабре Володин направил проект в комитет Госдумы по охране здоровья. В прошлом году Госдума приняла закон об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним испарителей и другой никотинсодержащей продукции.