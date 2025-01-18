В опросе Володина 74% проголосовавших выступили за полный запрет продажи вейпов

Законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей внесли в нижнюю палату парламента представители КПРФ. В декабре Володин направил проект в комитет Госдумы по охране здоровья. В прошлом году Госдума приняла закон об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним испарителей и другой никотинсодержащей продукции.