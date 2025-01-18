В опросе Володина 74% проголосовавших выступили за полный запрет продажи вейпов

Володин, запустив опрос, написал о том, что закона, принятого Госдумой в 2023 году о запрете продажи вейпов детям, недостаточно. «Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей», — написал он в обосновании опроса.
Законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей внесли в нижнюю палату парламента представители КПРФ. В декабре Володин направил проект в комитет Госдумы по охране здоровья. В прошлом году Госдума приняла закон об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним испарителей и другой никотинсодержащей продукции.