В ОП предложили продумать на каждой улице маршрут для самокатчиков

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов предложил разработать для каждой улицы в городах места, где передвижение на электросамокатах было бы безопасным как для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), так и для пешеходов.

Источник: Аргументы и факты

«Мне кажется, что нужно просто индивидуально подходить и продумывать на каждой улице с учетом особенностей трафика и прочего, где более безопасно находиться лицам на СИМ», — сказал Холодов ТАСС.

По его словам, не надо идти по пути «черного списка» и запрещать передвижение самокатчиков везде. «Стоит пойти по пути “белого списка”, то есть на каждой улице продумать, где их местонахождение было бы безопасным для всех. Если, условно, берем Садовое кольцо в Москве, то там широкий большой тротуар: можно линию нарисовать [дорожку для самокатчиков отделить от пешеходов] и все — никто никому не мешает», — сказал Холодов.

Если рассматривать «какую-нибудь маленькую пешеходную улочку», где тесно, или, например, Невский проспект в Петербурге, «то там надо вообще запретить нахождение электросамокатов». В случае, если на улице небольшой трафик, а тротуар узкий, то можно разрешить двигаться самокатчикам по проезжей части, а на малолюдных улицах — на тротуаре, считает Холодов.

На днях лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам, ужесточить административную ответственность за нарушения правил эксплуатации, а также ввести обязательную регистрацию и страхование транспорта, применяемого в коммерческих целях. ЛДПР готовит соответствующее обращение в правительство РФ.