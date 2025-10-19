В ОП предложили продумать на каждой улице маршрут для самокатчиков

«Мне кажется, что нужно просто индивидуально подходить и продумывать на каждой улице с учетом особенностей трафика и прочего, где более безопасно находиться лицам на СИМ», — сказал Холодов ТАСС.
По его словам, не надо идти по пути «черного списка» и запрещать передвижение самокатчиков везде. «Стоит пойти по пути “белого списка”, то есть на каждой улице продумать, где их местонахождение было бы безопасным для всех. Если, условно, берем Садовое кольцо в Москве, то там широкий большой тротуар: можно линию нарисовать [дорожку для самокатчиков отделить от пешеходов] и все — никто никому не мешает», — сказал Холодов.
Если рассматривать «какую-нибудь маленькую пешеходную улочку», где тесно, или, например, Невский проспект в Петербурге, «то там надо вообще запретить нахождение электросамокатов». В случае, если на улице небольшой трафик, а тротуар узкий, то можно разрешить двигаться самокатчикам по проезжей части, а на малолюдных улицах — на тротуаре, считает Холодов.
На днях лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам, ужесточить административную ответственность за нарушения правил эксплуатации, а также ввести обязательную регистрацию и страхование транспорта, применяемого в коммерческих целях. ЛДПР готовит соответствующее обращение в правительство РФ.