В ОП предложили продумать на каждой улице маршрут для самокатчиков

По его словам, не надо идти по пути «черного списка» и запрещать передвижение самокатчиков везде. «Стоит пойти по пути “белого списка”, то есть на каждой улице продумать, где их местонахождение было бы безопасным для всех. Если, условно, берем Садовое кольцо в Москве, то там широкий большой тротуар: можно линию нарисовать [дорожку для самокатчиков отделить от пешеходов] и все — никто никому не мешает», — сказал Холодов.