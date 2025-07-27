В ОП предложили перейти к советскому опыту продажи алкоголя с 11:00 до 19:00

«Считаю, что такой режим был бы вполне нормальным, по крайней мере, если каждый год мы снижали бы по одному часу. Например, в следующем году это было бы с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00 и так далее», — сказал собеседник агентства. Он указал на необходимость ограничения продажи спиртного в выходные и праздничные дни, кроме организаций общественного питания, кафе, ресторанов. «Именно такие меры дадут максимальный эффект, а не только ограничение в рабочие дни», — пояснил Рыбальченко.