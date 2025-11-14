В Onlinetours Premium рассказали о самом дорогом туре в 2025 году

В среднем стоимость премиум отпуска в Турции в третьем квартале 2025 года составила 372 тыс. рублей, что на 26,6% выше показателя за первый квартал. В ОАЭ тур обойдется чуть дешевле — 312 тыс. рублей, рост цен с начала года не превысил 1,5%. Турпоездка в Египет стоит в среднем 374 тыс. рублей, стоимость с начала года увеличилась на 51,5%. Премиальный отпуск в Таиланде стоил россиянам дороже — 488 тыс. рублей, подорожав с начала года на 17,5%.