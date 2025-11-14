В Onlinetours Premium рассказали о самом дорогом туре в 2025 году

«Самым дорогим из популярных направлений стали Мальдивские острова, средний чек на премиальный тур составил 683 тыс. рублей, при этом в сравнении с началом года цена упала на треть (34%). Самым дорогим бронированием стал индивидуальный тур на Мальдивы стоимостью 7,8 млн рублей, что превышает средний чек в 11 раз», — рассказали эксперты.
Согласно исследованию, Турция является безусловным лидером среди россиян вне зависимости от бюджета. За первые три квартала 2025 года на курорты страны пришлось более половины (51,3%) всех дорогостоящих бронирований. Далее следуют ОАЭ, которые бронировал каждый десятый (12%) турист. Тройку лидеров замыкает Египет, который бронировали чуть реже (8,5%). На четвертом и пятом месте — Мальдивы (6%) и Таиланд (5,9%).
В среднем стоимость премиум отпуска в Турции в третьем квартале 2025 года составила 372 тыс. рублей, что на 26,6% выше показателя за первый квартал. В ОАЭ тур обойдется чуть дешевле — 312 тыс. рублей, рост цен с начала года не превысил 1,5%. Турпоездка в Египет стоит в среднем 374 тыс. рублей, стоимость с начала года увеличилась на 51,5%. Премиальный отпуск в Таиланде стоил россиянам дороже — 488 тыс. рублей, подорожав с начала года на 17,5%.
В целом, по данным сервиса, в России выросла популярность премиум-туров. Средний чек по итогам девяти месяцев составил 385 тыс. рублей.