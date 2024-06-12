В Омской области мужчина прилетел в магазин на вертолете

По данным Омской транспортной прокуратуры, у продуктового магазина в селе Богословка приземлился вертолет Robinson. Ведомство организовало выездную проверку по факту нарушения законодательства.
«По предварительным данным, взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередач и иными объектами», — сообщает ведомство.
Ранее стало известно об авиакомпании с необычными самолетами. Они похожи на огромных китов.
Айгуль Сабитова