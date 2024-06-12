Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области мужчина прилетел в магазин на вертолете

И привлек внимание прокуратуры. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как мужчина с увесистым пакетом подходит к вертолету, стоящему возле частных домов, и улетает. За кадром слышны удивленные детские возгласы.

По данным Омской транспортной прокуратуры, у продуктового магазина в селе Богословка приземлился вертолет Robinson. Ведомство организовало выездную проверку по факту нарушения законодательства.

«По предварительным данным, взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередач и иными объектами», — сообщает ведомство.

Ранее стало известно об авиакомпании с необычными самолетами. Они похожи на огромных китов.

Айгуль Сабитова