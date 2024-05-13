В Омской области корова родила двух телят во время паводка

«Жителям одного из домов в деревне Ашеваны спешно пришлось эвакуироваться, оставив на подворье свою корову, которая ждала прибавления. Хозяевам пришла радостная новость! Когда спасатели вернулись в деревню на катерах, чтобы эвакуировать домашний скот из Ашеван, к их удивлению во одном из дворов их встретила корова с двумя новорожденными рыженькими телятами», — рассказали в ведомстве.