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В Омской области корова родила двух телят во время паводка

ОМСК, 13 мая — РИА Новости. Во время эвакуации скота из пострадавшего от паводка села Ашеваны в Омской области корова родила двух телят, сообщило министерство региональной политики.

Источник: РИА Новости

«Жителям одного из домов в деревне Ашеваны спешно пришлось эвакуироваться, оставив на подворье свою корову, которая ждала прибавления. Хозяевам пришла радостная новость! Когда спасатели вернулись в деревню на катерах, чтобы эвакуировать домашний скот из Ашеван, к их удивлению во одном из дворов их встретила корова с двумя новорожденными рыженькими телятами», — рассказали в ведомстве.

Корову вместе с телятами бережно погрузили на катер и перевезли в безопасное место. Сейчас им уже ничего не угрожает. Животных накормили и разместили в сухом месте.

Продолжается работа по усилению защитных сооружений и помощи жителям затопленных населенных пунктов. Полиция круглосуточно патрулирует территорию района.

Сейчас в Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах Омской области действует режим ЧС из-за подъема уровня воды в реках Иртыш и Ишим. Идет эвакуация людей. Затоплены 321 дом и 474 земельных участка. Жители просят спасателей эвакуировать и домашний скот.