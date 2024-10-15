В Омской области иностранцам запретили работать в торговле, образовании и такси

Как писал «Ъ-Сибирь», сегодня аналогичный указ подписал глава Приангарья Игорь Кобзев. Он также выступит в силу со следующего года. Подобные запреты ранее были введены и в других регионах Сибири. Например, в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях и Красноярском крае приезжих уже запрещено привлекать к работе в такси, городском и пригородном транспорте, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах.