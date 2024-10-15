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В Омской области иностранцам запретили работать в торговле, образовании и такси

Власти Омской области ввели запрет на привлечение к работе иностранцев с трудовыми патентами в сферах пассажирских перевозок, образовании, здравоохранении, торговле и производстве лекарственных препаратов, а также продуктов питания. Ограничения в том числе касаются работы, связанной с охотой и предоставлением социальных услуг.

Источник: Агентство «Москва»

Соответствующий указ сегодня подписал глава региона Виталий Хоценко. Постановление вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», сегодня аналогичный указ подписал глава Приангарья Игорь Кобзев. Он также выступит в силу со следующего года. Подобные запреты ранее были введены и в других регионах Сибири. Например, в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях и Красноярском крае приезжих уже запрещено привлекать к работе в такси, городском и пригородном транспорте, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах.