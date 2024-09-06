В октябре на небе можно будет наблюдать самую яркую за несколько лет комету

«Такие яркие события происходят редко — раз в несколько лет. Последняя комета такой яркости была в 2020 году. Возможно, эта будет еще ярче. С кометами сложно это предугадать. Они не предсказуемы. Могут быть ярче, чем мы ожидаем, могут слабее. Это зависит от их активности. Чем больше они выбрасывают газа и пыли, тем больше их голова и хвост. Но само ядро мы не видим за газопылевой оболочкой и не можем предсказать его активность», — сказал он.