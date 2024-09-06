В октябре на небе можно будет наблюдать самую яркую за несколько лет комету

«Такие яркие события происходят редко — раз в несколько лет. Последняя комета такой яркости была в 2020 году. Возможно, эта будет еще ярче. С кометами сложно это предугадать. Они не предсказуемы. Могут быть ярче, чем мы ожидаем, могут слабее. Это зависит от их активности. Чем больше они выбрасывают газа и пыли, тем больше их голова и хвост. Но само ядро мы не видим за газопылевой оболочкой и не можем предсказать его активность», — сказал он.
От степени яркости кометы будет зависеть, можно ли будет увидеть ее невооруженным взглядом и сделать красивые снимки. Для ученых яркость тоже важна, так как тогда они смогут получить больше данных для исследований в разных диапазонах длин волн.
По словам специалиста, эта комета летит к нам из облака Оорта, расположенного на периферии Солнечной системы. Оттуда появляется большинство комет. Ученые узнали о его существовании из теоретических расчетов траекторий комет, которые берут там начало. Увидеть его непосредственно пока никому не удавалось, так как облако находится слишком далеко. Хотя кометы пролетают во много раз дальше от Солнца, чем расположена Земля, они всё равно испытывают его гравитацию и вращаются вокруг него. Однако что-то вывело С/2023 из равновесия на этой орбите, и она отправилась внутрь Солнечной системы.
«В среднем такое путешествие с момента, когда комета его начала, до того, когда мы ее увидели, длится несколько миллионов лет. С/2023 не будет рекордсменом по сближению с Землей. Она будет наблюдаться на светлеющем утреннем небе и при полной Луне, поэтому насколько хорошо она будет видна, мы не знаем. Даже у ученых есть разные модели, которые сильно рознятся», — сказал Еленин.
Ученые отметил, что сейчас комета ведет себя странно. Ее активность волнами то спадает, то снова возрастает. Это можно объяснить тем, что на ней открываются новые залежи льдов, которые испаряются, создавая облако. Этот лед укрыт пылью, и, чтобы его вскрыть, должно что-то упасть на поверхность, например, микрометеорит. В результате начинает бить гейзер, который постепенно выдыхается. Затем это почему-то повторяется, но как точно это происходит, пока сказать нельзя из-за газопылевой завесы.
Ранее, 5 июля, Турецкое космическое агентство (Türkiye Uzay Ajansı) сообщило, что жители Стамбула и ряда других населенных пунктов страны наблюдали в небе падающий метеорит в виде зеленой вспышки. В агентстве указали, что на цвет свечения вокруг метеорита влияет состав небесного тела, его скорость и газы в атмосфере Земли.
До этого, 14 мая, астероид 2024JN16 пролетел максимально близко к Земле. Он прошел на расстоянии всего 20 тыс. км от планеты. Размер астероида составлял 2−7 м, его можно было увидеть над Западным полушарием Земли.